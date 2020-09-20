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Haberler Gündem Son dakika: Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: 'de 5,1 büyüklüğünde

'dan edinilen bilgiye göre 'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika: Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem

20.09.2020, 22:21 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020,22:27

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

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