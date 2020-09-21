Bakan Selçuk duyurdu: Sağlanan destek 35 milyar liraya yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan yardım ve desteğin toplam tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.

İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar

Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı.

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