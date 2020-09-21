Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan yardım ve desteğin toplam tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.
İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar
Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı.
Bakan Selçuk duyurdu: Sağlanan destek 35 milyar liraya yaklaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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