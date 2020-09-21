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Bakan Selçuk duyurdu: Sağlanan destek 35 milyar liraya yaklaştı

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan yardım ve desteğin toplam tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.

Bakan Selçuk duyurdu: Sağlanan destek 35 milyar liraya yaklaştı

21.09.2020, 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,12:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan yardım ve desteğin toplam tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.

İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar
Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı.

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