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Haberler Gündem Son dakika: AK Parti MKYK toplandı

Son dakika: toplandı

Son dakika haberi... , Başkan liderliğinde toplandı. Toplantı, saat 16.40'ta başladı.

Son dakika: AK Parti MKYK toplandı

AA

22.09.2020, 16:59

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

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