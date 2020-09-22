Son dakika: AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
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