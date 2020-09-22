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Haberler Gündem Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı

ve , görüşmelerini 'da sürdürmek konusunda anlaştı

Reuters'in haberine göre, 'deki gerginliğin giderilmesi için ve görüşmeleri 'da sürdürecek.

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı

22.09.2020, 18:57

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de karşılık Navtex ilanlarıyla başlayan gerginliğin giderilmesi için yeni bir adım attı. Reuters'in haberine göre, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi için Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek.

GÖRÜŞMELER 2016'DA ASKIYA ALINMIŞTI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirildiği üçlü zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.

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