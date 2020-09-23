EŞİNDEN HABERİ YOK

Antalya'da 5 gün önce eşini kaybettiği ve oğlunun da ağır yaralandığı kazada beyninde oluşan hasar nedeniyle komaya giren Agit İvdil (26), 5 gün sonra gözünü açtı. Eşinin öldüğünden habersiz olan Agit'in ağabeyine ilk söylediği söz, "Eşim ve oğlum nerede?" oldu.



3 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Korkunç kaza, Antalya'nın Korkuteli-Fethiye karayolunda 18 Eylül'de meydana geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 yıl önce birbirlerini severek evlenen Agit ile Yıldız İvdil çiftinin mutluğu 2 yıl önce dünyaya gelen ve Yiğit Agit İvdil ismini verdikleri oğullarıyla katlandı.





ZİYARETE GİDİYORLARDI

Genç adam, karısı ve oğluyla birlikte geçtiğimiz cuma günü Antalya'da yaşayan kayınpederini ziyaret etmek için Aydın'dan yola çıktı. 6 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya ulaşan Agit İvdil'in kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanıp beton elektrik direğine çarptı.



ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Araç içinde bulunan sürücü Agit İvdil ile 2 yaşındaki oğlu Yusuf ile ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındılar. Araç içerisinde sıkışan Yıldız İvdil olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda kırık olan ve beyninde oluşan hasar nedeniyle komaya giren Agit İvdil'in Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.



YİĞİT'İN DURUMU İYİ

Kazadan 5 gün sonra komadan uyanan Agit İvdil, yanında refakaketçi olan ağabeyi Ferman İvdil'e eşi ve oğlunun nerede olduğunu sordu. Beyin ameliyatına girecek olan Agit'in moralinin bozulmaması için eşinin öldüğü kendisine söylenmedi. Öte yandan kazanın ardından kafatası ve omurgası kırılan 2 yaşındaki Yiğit Agit İvdil, hayata tutundu. Küçük çocuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kazım YÖRÜKCE