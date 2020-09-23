MHP’li Veysel Şahin’in annesi hayatını kaybetti

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in annesi Hikmet Şahin (90) vefat etti. Hikmet Şahin uzun süredir korona tedavisi görüyordu. Hikmet Şahin'in pandemi sürecinde hiç evden çıkmadığı ancak kendisine ziyarete gelen birisinden virüs bulaştığı öğrenildi. Anne Şahin, uzun süredir hastanede virüs tedavisi görüyor ve uyutuluyordu. Hikmet Şahin'in cenazesinin memleketi Çorum Sungurlu'da toprağa verileceği öğrenildi. Şahin, 24 Mayıs'ta verdiği bir röportajda evinin kapılarını ilk kez açmıştı. Anne Hikmet Şahin de burada çekilen aile fotoğrafında yer almıştı.