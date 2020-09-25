Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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