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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan , Moldova Igor Dodon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

25.09.2020, 18:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,19:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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