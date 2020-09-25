Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

CANLI YAYIN

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

KORONAVİRÜSE KARŞI ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİ İHMALSİZ UYGULARSAK...

Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Kovid 19 sayısı tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe...

Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahade ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet gösterini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir şey değildir. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın kararlılığından çıkalım. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. Tedavinin isabeti yeni araştırmalarla belgeleniyor.