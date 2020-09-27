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Haberler Gündem ‘Denizlerde haklarımızı korumaya devam edeceğiz’

‘Denizlerde haklarımızı korumaya devam edeceğiz’

‘Denizlerde haklarımızı korumaya devam edeceğiz’
Giriş Tarihi: 27.9.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Akar mesajında, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki, modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak. Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BARIŞINA KATKI
Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi'nin dünya barışına büyük katkısı olduğunu hatırlanan Akar, "Dünya denizcilik tarihine damga vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz bugün sahip olduğu yüksek teknoloji, iyi eğitimli personeli ile Mavi Vatanımızda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır" dedi.

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