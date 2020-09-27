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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan'a destek mesajı!

'tan 'a destek mesajı!

Son dakika haberi... , 'ın 'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan'a destek mesajı!

27.09.2020, 12:25

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

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