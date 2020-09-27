O estetisyen tutuklandı

38 yaşındaki Kübr Boyraz'ın İstanbul Beylikdüzü'nde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili estetisyen Erdoğan T. tutuklandı. Erdal D. ile birlikte gözaltına alınan Ömer E'nin ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi. Öte yandan doktor olurken 3 kişinin arandığı öğrenildi. 19 Eylül'de gittiği güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırmak istedi.

AİLESİNE 'DÜŞTÜ' DENİLDİ

Kalça botoksu işlemi yapıldıktan sonra fenalık geçiren Kübra Boyraz güzellik merkezinde çalışan bir kadın tarafından ailesine götürüldü. Ailesinin sorması üzerine 'düştü' denilen Kübra Boyraz, kötüleşince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak 38 yaşındaki kadın buradaki müdahaleye

rağmen hayatını kaybetti. Bu arada Boyraz'a işlem yapan ekibin daha önce İzmir Karşıyaka'da işlem yaptığı öğrenildi. Karşıyaka'da çok sayıda dosyası olan ekibin tanınmamak için İstanbul'a kaçtığı ve orada işlem yaptıkları ileri sürüldü.