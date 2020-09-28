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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Beşiktaş'ta kestane satın alarak vatandaşa ikram etti

Başkan Erdoğan 'ta kestane satın alarak vatandaşa ikram etti

Başkan , 'ta kestaneciye uğradı.Erdoğan buradan kestane alarak bir çocuğa ikram etti.

Başkan Erdoğan Beşiktaş'ta kestane satın alarak vatandaşa ikram etti

28.09.2020, 17:05

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe Ofisi geçti. Erdoğan burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı.

Öte yandan Erdoğan, konferans sonrası Beşiktaş'ta bir süre dolaştı.



Erdoğan, Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğradı. Erdoğan kestane alarak bir çocuğa ikram etti.

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