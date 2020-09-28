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Haberler Gündem Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi

cinayetinde flaş gelişme! 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi

Son dakika haberi... cinayetiyle ilgili 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi

28.09.2020, 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,12:01

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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