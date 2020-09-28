Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Son dakika haberi... Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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