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Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

Başkan , şehit 'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

29.09.2020, 13:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Temelli'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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