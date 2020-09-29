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Haberler Gündem "Türk F-16'sının Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası doğru değil"

"Türk F-16'sının 'a ait uçağı düşürdüğü iddiası doğru değil"

İletişim başkanı , Türk savaş uçaklarının 'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.

Türk F-16'sının Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası doğru değil

29.09.2020, 17:48

Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü. Uçağın pilotu öldü" iddiasına Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" denildi.

"TÜRKİYE ERMENİ UÇAĞINI VURMADI"

İddiaların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yaparak haberi yalanladı. Altun, "Türk F-16'larının Ermenistan'ın savaş uçağını vurduğu iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk F-16'larının Ermenistan SU-25 tipi savaş uçağını düşürdüğü iddiaları doğru değil" ifadelerine yer verildi.

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