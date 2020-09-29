Türk F-16'sının Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası doğru değil

Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü. Uçağın pilotu öldü" iddiasına Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" denildi.

"TÜRKİYE ERMENİ UÇAĞINI VURMADI"

İddiaların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yaparak haberi yalanladı. Altun, "Türk F-16'larının Ermenistan'ın savaş uçağını vurduğu iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk F-16'larının Ermenistan SU-25 tipi savaş uçağını düşürdüğü iddiaları doğru değil" ifadelerine yer verildi.