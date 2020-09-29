Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü. Uçağın pilotu öldü" iddiasına Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" denildi.
"TÜRKİYE ERMENİ UÇAĞINI VURMADI"
İddiaların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yaparak haberi yalanladı. Altun, "Türk F-16'larının Ermenistan'ın savaş uçağını vurduğu iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DA YALANLADI
Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk F-16'larının Ermenistan SU-25 tipi savaş uçağını düşürdüğü iddiaları doğru değil" ifadelerine yer verildi.
"Türk F-16'sının Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası doğru değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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