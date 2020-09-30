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Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

bölgesinde 2 /'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Komandolar tarafından bölgesinde 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.09.2020, 11:19

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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