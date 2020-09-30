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Haberler Gündem ‘Uluslararası toplum Ermenistan’ı kınamalı”

‘Uluslararası toplum ’ı kınamalı”

‘Uluslararası toplum Ermenistan’ı kınamalı”
Giriş Tarihi: 30.9.2020

AK Parti MYK Toplantısı dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Vefat eden Kuveyt Emiri nedeniyle bu ülkeye başsağlığı dileyen Çelik, toplantıda Başkan Erdoğan'ın teşkilat başkanlarına kongre ile ilgili talimatlar verdiğini kaydetti. Türkiye'nin gündemine dair de açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a haksız, hukuksuz, barbarca saldırdığını ve uluslararası toplumun Ermenistan'ı kınaması gerektiğini ifade etti. Çelik, "Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir" diye konuştu.

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