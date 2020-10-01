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Haberler Gündem AYM'den CHP'nin baro başvurusuna ret!

AYM'den 'nin baro başvurusuna ret!

Son dakika haberleri... , çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.

AYM'den CHP'nin baro başvurusuna ret!

01.10.2020, 14:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,14:06

Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.

Ayrıntılar geliyor....

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