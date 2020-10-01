Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
Ayrıntılar geliyor....
Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
Ayrıntılar geliyor....
AYM'den CHP'nin baro başvurusuna ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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