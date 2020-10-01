Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla mücadele hakkında sosyal medya adresinden bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;
Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.
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