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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili, 'Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, Halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır' dedi.

01.10.2020, 15:54