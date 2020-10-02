Leyla Aydemir davasında karar çıktı

Ağrı'da, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı. Amca Yusuf Aydemir (43) cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

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