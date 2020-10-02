2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.
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YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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