  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, '17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.' denildi. İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

02.10.2020, 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020,10:48

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.

2020 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA