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YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, '17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.' denildi. İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

02.10.2020, 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020,10:48