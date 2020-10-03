Kan kardeşi!

TÜRKİYE'NİN konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde bir tutuklama daha gerçekleşti. Pınar Gültekin'in (27) katili Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. MUĞLA'DA üniversite okuyan Pınar Gültekin, Metin Cemal Avcı tarafından öldürüldükten sonra cesedi varile konulup yakılmıştı. Avcı, ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini ifade etmişti. Soruşturma devam ederken olay yerinde ikinci bir kişinin daha olduğu gündeme gelmişti. Pınar Gültekin'in annesinin iddiası da bu yöndeydi.



SİNYALLER AYNI BÖLGEDEN

26 yaşındaki Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman zarfında cinayet bölgesinde olması şüpheleri güçlendirdi. Muğla Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, jandarma ekiplerince önceki gece saatlerinde gözaltına alındı.





'ALKOL ALMAYA GİTTİM'

İFADESİ alınan Mertcan Avcı, cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti. Fakat delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evine, sahibi oldukları bara ait olan alkollü içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı, "İşyeri için içkileri almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim" dediği öğrenildi. JANDARMADA çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





"PINAR'I VARİLİN İÇİNE TEK KİŞİ KOYAMAZ"

PINAR Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katil Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tutuklanması ile ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Avukat Epözdemir, "Bu kadar planlı, programlı ve organize bir süreçte bu cinayetin ve sonrasında suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi ve değiştirme eylemlerinin başka bir yardım eden olmadan işlenemeyeceğini söylemiştim. 1.83 boyundaki Pınar'ın, varilin içine cenin pozisyonunda koyulması bile tek başına mümkün değil" dedi.



'KOKOREÇ YAKIYORUM' DEMİŞ

Mertcan Avcı ifadesinde, olay gününü anlatırken Cemal Metin Avcı'nın kendisini bağ evine çağırdığını, gittiğinde varilde bir şeyler yaktığını gördüğünü kaydetti. Avcı, ağabeyine ne yaktığını sorduğunda "Bozulmuş kokoreçleri yakıyorum" cevabını verdiğini söyledi.



Ferdi YAVUZ