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vaka sayısını açıkladı! 4 Ekim Pazar koronavirüs tablosu...

4 Ekim Pazar tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. , 'Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı! 4 Ekim Pazar koronavirüs tablosu...

04.10.2020, 19:23 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,19:27

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim Pazar tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, 'Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz' açıklamasında bulundu.

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