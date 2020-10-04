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Haberler Gündem Türkiye- Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi!

- arasındaki toplantı ertelendi!

Son dakika haberine göre, ile arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye- Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi!

04.10.2020, 16:58

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

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