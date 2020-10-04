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Türkiye- Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi!

Son dakika haberine göre, Türkiye ile Yunanistan arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

04.10.2020, 16:58