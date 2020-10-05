  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Başkan Erdoğan şehit ailesine gönderdi

Son dakika haberine göre Başkan , şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın ailesine gönderdi.

Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

AA

05.10.2020, 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yırtıcı'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA