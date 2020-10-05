Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yırtıcı'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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