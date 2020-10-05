Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başladı, mesleki eğitim öğrencileriyle devam ediyor. Öğrenciler yeni haftada yüz yüze eğitime başlayacak.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

DERSLER 30 DAKİKA

Yüz yüze eğitim sadece uygulamalı dersleri kapsayacak. Teorik dersler ise yine uzaktan eğitimle sürecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan öğretmenlerince belirlenecek. Uygulamalı dersler 30 dakika sürecek. Teneffüsler 10, öğle arası ise 45 dakika olacak.

Koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanacak. Öğrencilerin hem ders içinde hem de ders dışında kurallara uymaları sağlanacak. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı öğretmen ve yöneticiler tarafından takip edilecek.

"MESLEK LİSESİ DEMEK, UYGULAMA DEMEKTİR"

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yazılı bir açıklama yaptı. Selçuk, "Meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil" dedi.

Selçuk, uygulama derslerinin gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacağını vurguladı. Bakan Selçuk, "Kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız" sözünü kullandı.