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'a gidecek!

Son dakika... 'ndan yapılan son dakika açıklamada; 'unun bugün 'a çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek!

06.10.2020, 09:10

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Bakan Çavuşoğlu'unun bugün Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.

ALİYEV İLE KRİTİK GÖRÜŞME!

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır." denildi.

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