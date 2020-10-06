Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Bakan Çavuşoğlu'unun bugün Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.
ALİYEV İLE KRİTİK GÖRÜŞME!
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır." denildi.
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