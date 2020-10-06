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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde , ve vardı.

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

AA

06.10.2020, 14:24 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020,14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi

Erdoğan, Merkel'e, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini Almanya Başbakanı Merkel'e iletti.

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