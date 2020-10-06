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Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt ve 'a gidecek

Başkan 'ın yarın Kuveyt ve 'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

06.10.2020, 18:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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