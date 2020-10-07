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Haberler Gündem Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

ordusu, 'ın ikinci defa uzun menzilli füzelerle hedef almak istediği Yevlah kentine saldırıyı, savunma sistemiyle engelledi.

Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi

07.10.2020, 15:28

AA ekibinin, Ermenistan ordusunun dün akşam Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını görüntülediği sırada ikinci bir hava saldırısı yapıldı.

Saldırı gerçekleşmeden önce boru hattı civarında Azerbaycan'a ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüldü.

SİHA hareketliliğinden kısa bir süre sonra Azerbaycan'a ait hava savunma sistemi, Ermenistan tarafından gelen füzeyi bertaraf etti.

AA muhabirine konuşan olay yerindeki Azerbaycanlı güvenlik yetkilileri, füzenin Ermenistan'ın saldırısının engellenmesi için ateşlendiğini söyledi.

Ermenistan, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk defa dün gece Yevlah kentini hedef almıştı.

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