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Haberler Gündem Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Kritik hedef yok edildi...

duyurdu: Kritik hedef yok edildi...

- cephe hattından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan'a ait komuta gözlem noktasının yerlebir edildiği bilgisini paylaştı. Ermenistan, Azerbaycan karşısında ağır kayıplar verirken, sivil yerleşim noktalarını hedef alarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Kritik hedef yok edildi...

07.10.2020, 09:07

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar Dağlık Karabağ bölgesinde sürüyor. Şiddetlenen çatışmalarda, Ermenistan her geçen gün biraz daha hezimete uğruyor.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermenistan, Karabağ dışındaki stratejik noktaları ve yerleşim yerlerini hedef alıyor. Azerbaycan'ı böyle yıldırmak isteyen Ermenistan henüz bu alçak hamlelerinde de amacına ulaşabilmiş değil.

Türkiye'nin ve dünyanın gözünü çevirdiği bölgede son gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: KOMUTA GÖZLEM NOKTASI YOK EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan'ın komuta gözlem noktasının yok edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi" denildi.

Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor."

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