Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi. Gündemde bölgesel sorunlar ve önemli maddeler var. Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların da görüşmede gündeme geleceği öngörülüyor.

TUR SAAT 09.40'TA ESENBOĞA'DAN HAVALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. İki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.





SONRAKİ DURAĞI KATAR OLACAK



Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra bu görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletti.

Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Katar ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.