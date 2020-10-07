Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün gerçekleştirdikleri Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." dedi.