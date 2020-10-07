Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün gerçekleştirdikleri Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." dedi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 7, 2020
Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.
Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık. pic.twitter.com/XePh4VbthN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.