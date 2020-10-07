  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu

Kuveyt ve ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu

, Başkan Erdoğan ile birlikte Kuveyt ve 'a yapılan günübirlik ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hayatını kaybeden Kuveyt emiri için taziye dileklerini ilettiklerini belirten Bakan Albayrak, Katar ile bölgesel iş birliği pekiştiren bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu

07.10.2020, 20:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün gerçekleştirdikleri Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA