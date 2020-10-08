Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." dedi.

08.10.2020, 19:59 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,20:05