Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.