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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin eğilmeyen başıdır

Yardımcısı : ülkemizin eğilmeyen başıdır

yardımcısı Başkan 'ın "Eğilmedik, eğilmeyiz" adındaki paylaşımına destek veren bir değerlendirmede bulundu. Oktay "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin eğilmeyen başıdır

09.10.2020, 09:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır." ifadesini kullandı.

YALNIZCA MİLLETİNE YASLANIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Oktay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir."

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