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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyi ve Şırnak'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyi ve 'ta 'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5, 'ın ilçesi bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyi ve Şırnak'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

09.10.2020, 08:22

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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