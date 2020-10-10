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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.

10.10.2020, 08:55