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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Oruç Reis mesajı: Yolun açık olsun...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan mesajı: Yolun açık olsun...

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve ’in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurdu. hesabından "# Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." paylaşımında bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Oruç Reis mesajı: Yolun açık olsun...

12.10.2020, 13:41

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ
Bakan Berat Bayrak sosyal medya hesabından "#OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." paylaşımında bulundu

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