AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.
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