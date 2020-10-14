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Koronavirüs bugün toplanıyor! Açıklamayı yapacak

Son dakika... Herkesin gözü bu toplantıda. Koronavirüs bugün Sağlık Bakanı başkanlığında toplanacak. , toplantı sonrası açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Açıklamayı Bakan Koca yapacak

14.10.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,09:15

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 992 test yapıldı, 1632 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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