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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Açıklamayı Bakan Koca yapacak

Son dakika... Herkesin gözü bu toplantıda. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

14.10.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,09:15