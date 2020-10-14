Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 992 test yapıldı, 1632 kişide Covid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Açıklamayı Bakan Koca yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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