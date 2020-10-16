Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! 16 Ekim Cuma koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 153'e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 5 test yapılırken, bin 812 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 343 bin 955 oldu. Bugün iyileşen bin 419 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 301 bin 98'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 445 olduğu açıklandı.





"TÜM BÖLGELERİMİZDE TEDBİRLERE EKSİKSİZ UYMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız" ifadelerine yer verdi.