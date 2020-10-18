Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz
Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.