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Haberler Gündem Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

, 'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.

Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

AA

18.10.2020, 12:55

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

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