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Son dakika: 'de oy verme işlemi sona erdi!

'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Son dakika: KKTC'de oy verme işlemi sona erdi!

18.10.2020, 18:18 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020,19:06

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yaklaşık 65'e yakın katılım oldu.

Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor. KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

İLK SONUÇLARA GÖRE BAŞBAKAN ERSİN TATAR ÖNDE

Oy sayma işlemi 738 sandığın 361'inde sona erdi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 52,50'sini, eski Cumhurbaşkanı Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 47,50'sini aldı.

Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını önde götürüyor.

Seçim sonuçlarının 22.00'de netleşmesi bekleniyor.

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