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Haberler Gündem HSK, FETÖ ile irtibatlı 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

, ile irtibatlı 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (), 11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü () ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK, FETÖ ile irtibatlı 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

AA

19.10.2020, 15:31

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü. Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.

Kurul, bu nedenlerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

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