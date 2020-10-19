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Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

'ndan açıklaması

'ndan açıklaması yapıldı. Yapılan önemli açıklamada, "Bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 karantina tedbiri uygulanmaktadır. devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232’dir. Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

19.10.2020, 12:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020,12:55

İçişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinalarla ilgili önemli bir kamuoyu açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamanın detayları belli oldu.

19 İLİN BAZI BÖLGELERİNDE KARANTİNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Kovid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir.

Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232'dir.

Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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