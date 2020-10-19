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Haberler Gündem Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist yakalandı

Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen 'lı 4 yakalandı

Son dakika... Metropollere saldırı için eğitilen 4 'lı jandarmanın ve 'daki eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı.

Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist yakalandı

AA

19.10.2020, 16:09

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen 4 terörist jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır ve İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılım yapan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada terörist İ.K'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olduğu belirlendi.

Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı öğrenildi.

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