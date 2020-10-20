Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.

Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir.

DOĞALGAZ MESAJI

Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Pekçok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği zenginliğe bizim çalışarak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir.

Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.

Dün İbn-i Haldun Üniversitesi'ne ait külliyenin açılışı münasebetiyle bu siyaset bilimci, devlet adamını hayırla yad etme imkanını bulduk. İbn-i Haldun'un 600 yıl önce 'coğrafya kaderdir' analizi asırlara sari bir sözün önemini ortaya koyar.

VATANIMIZA UZATILAN HER ELİ KIRACAĞIZ

Türkiye bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan kıtaları birbirinden ayıran Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim coğrafyayı birbirine bağlayan tam merkezde yer alıyor.

Bilindiği gibi tarih kitaplarının yeniden yazılmasına gerektirecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Göbeklitepe'de bulunuyor. Elbette bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımızın içine taşıma planları oldu. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe girişimine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm saldırıları oyunları boşa çıkarmayı başardık. Bu süreçte uluslararası kuruluşların ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartla gerçek yüzlerini ortaya koydular. Mazlumun, mağdurun, hakkın adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, büyüdükçe ve güçlendikçe dahil olduğu hususlar doğal olarak genişlemektedir. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle destek verdik, vereceğiz. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Bin yıldır vatanımız olarak bu coğrafyadan bizi tasfiye etmeye çalışanlara daha çok kabuslar yaratacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız, sürekli yeni cepheleri açılan mücadelemizin mesajlarını aktaracağız.

KİMSENİN VESAYETİ MİLLİ İRADENİN ÜZERİNE ÇIKARMAYA GÜCÜ YETMEYECEK



Terör örgütlerinin küresel düzeyde artan saldırıları, tüm hızıyla süren korona salgını tüm dünyada panik etkisi yarattı. Daha düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler bugün giderek sosyo ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Ülkemizin yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izahın ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Küresel ve bölgesel tüm dengeler hızla yıkılıyor, Türkiye yükselen yıldız konumundadır. Karşılarında geçmişte 2 çift lafla, birkaç hamleyle sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor. Dışardan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar, bunun yanında da içeride kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye yapılar kurmaya çalışıyorlar. Biz ülkemizin darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları hezeyanlara cevap veriyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkarmaya gücü yetmeyecek. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler, ama bekledikleri somut desteği bulamazlar.

2023 HEDEFLERİ...



2023 hedeflerini ilk açıkladığımızda, birilerinin bizi müstesi bir ifadeyle süzdüğünü hatırlıyoruz. Biz sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak bir slogan söylediğimizi sanıyorlardı. Milletimiz de bizi anladı. "Durmak yok, yola devam" diyerek önümüzü açtı. Şimdi 2023'e 3 yıl kaldı. Karşımıza çıkanlar, adeta rüzgar gülü gibi her gün başka şeyler söyleyip başka istikametlere yol açarken biz rotamızdan şaşmadık. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında inşallah önümüzdeki 30 yılın haritası elimizde olacak. Küresel düzeyde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin hangi alanda yürüyeceğinin kararını bu çalışma ile belirleyeceğiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği yapısal reformlar sadece çok daha büyük hamlelerin temeliydi. Bu temel üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz.

Her hal ve şart altında bu hususta tek baktığımız yer milletimizdir. Herkes yüzünü millete çevirsin, millet layığını verir.

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE



Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenceler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz.