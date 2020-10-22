Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da açıkladı. Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. İRAN SINIRINDA KONTROL SAĞLANDI Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da duyurdu. Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi.