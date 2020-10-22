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'a veda! Başkan Erdoğan patrikhanedeki cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Başkan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Markar Esayan'a veda! Başkan Erdoğan patrikhanedeki cenaze törenine katıldı

22.10.2020, 14:07

Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kilise'ye geldi. Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi. Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

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