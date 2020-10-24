Bakanlık duyurdu: 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı, son günlerde meydana gelen sahte içkiden kaynaklı ölümlerle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Birimlerimizce 2020 yılında *2.430* alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda *3.547* şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, *1.020.819* litre ile *220.911* şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, *142* adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.





Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan *100* şüpheliden *40'ı* tutuklanmıştır.

Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12/13 Ekim 2020 tarihlerinde;



İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16.585 litre etil/metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir.





Ülke genelinde gerçekleştirilen "ALKOL" operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3.098 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır.

Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 05 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen

operasyonlarda *161.062* litre ile *6.102* şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.